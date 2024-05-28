Yarışma kıyafeti bile yoktu, şimdi Balkan Şampiyonasında

Türkiye Judo Şampiyonasına antrenörünün aldığı Judo elbisesi ile katılan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki genç judocu Duhan Doğan, antrenörünün desteğini boşa çıkarmayarak Minikler Judo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu. Kazandığı üçüncülükle Balkan Şampiyonasına gitmeye hak kazanan genç judocu, Makedonya'da düzenlenecek olan şampiyonadan altın madalya ile dönmek istiyor.

Amasya'da yaşayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Duhan Doğan, Uşak'ta yapılan Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında Amasya'yı temsil etti. Uluslararası standarlarda judo elbisesi olmadığı için turnuvada yarışamayacağını öğrenen genç judocuya antenörü tarafından uluslararası standartlara uyan yarışmacı elbisesi alındı.

25-26 Mayıs'ta Uşak Merkez Yeni Spor Salonunda yapılan Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında Amasya Gençlik Ve Spor Kulübü Sporcusu, Gazi Ortaokulu öğrencisi 46 kg Duhan Doğan, Türkiye üçüncüsü olarak 28-30 Haziranda Makedonya'da yapılacak olan Balkan judo şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

"AMACIMIZ ŞAMPİYONLUKTU AMA ÜÇÜNCÜ OLABİLDİK"

70 ilden toplam bin 430 sporcunun şampiyonaya katıldığını belirten antrenör Hüseyin Önder, "Şampiyonaya çok iyi hazırlanmıştık. Türkiye şampiyonluğu bekliyorduk ama üçüncü olabildik. Sporcumu ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

"BANA İNANANLARIN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMAM"

İyi bir şampiyona olduğunu belirten Ortaokul öğrencisi Duhan Doğan, "Ben öncelikle antrenörüm Hüseyin Önder ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bana cebinden bin 700 liralık yarışmacı elbisesi aldı. Ben de onun yüzünü kara çıkarmadım. Türkiye üçüncüsü oldum. Buradan da Balkan Judo Şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Destek verilirse balkan şampiyonasında da destek verenlerin yüzünü kara çıkarmayacağım." diye konuştu.

Geçen sene Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazanan bir başka genç sporcu Mustafa Kuzey Ketil, maddi imkansızlıklar nedeniyle Romanya'da yapılan Balkan Judo Turnuvasına katılamamıştı.