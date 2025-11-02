Haberler Yaşam Haberleri YARIŞMAYA VEDA ETTİ! MasterChef kim elendi? TV8 ile 1 Kasım 2025 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
Giriş Tarihi: 2.11.2025 00:15

MasterChef Türkiye'nin en kritik anlarından biri olan eleme gecesi için nefesler tutuldu. Haftanın zorlu dokunulmazlık oyunları sonrası belirlenen 7 isim, pazar akşamı (1 Kasım 2025) hayallerine tutunmak için son kez mücadele edecek. Peki, TV8 ekranlarında bu akşam oynanacak olan eleme düellosu sonrası MasterChef kim elendi ve jüri değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftalık mücadeleler Cuma akşamı tamamlandı ve potaya giren 7 isim kesinleşti. Cumartesi akşamı yayınlanacak eleme gecesi, potadaki yarışmacıların aşamalı zorlu oyunlar sonrası hazırladığı tabaklarla şeflerin karşısına çıkmasına sahne olacak. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapacağı titiz tadımların ardından en zayıf tabağı yapan bir isim, MasterChef önlüğüne veda ederek hayallerine nokta koyacak. Peki, 1 Kasım 2025 MasterChef kim elendi?

Eleme düellosunun yaşanacağı kritik Pazar gecesi, bu hafta heyecanı doruğa çıkaracak. Kızılcık ile yapılacak birbirinden farklı tabaklar şeflerin beğenisine sunulacak. İki aşamalı yarışta bir kişi hayallerine veda edecek.

MasterChef'te elenen isim Aslı oldu.

BARIŞ

AYTEN

ASLI

SÜMEYYE

MERT

ÇAĞLAR

ÇAĞATAY

