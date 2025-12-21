Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı avcılığa havadan sıkı takip! 700 bin TL’yi aşkın ceza kesildi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 19:05

Muğla’da yaban keçilerinin üreme döneminde yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla denetimler havadan ve karadan sıklaştırıldı. Termal kameralı drone destekli kontroller kapsamında 2025 yılında kaçak avcılara 700 bin TL’yi aşkın ceza uygulandı.

Muğla'da yaban keçilerinin üreme dönemi olan Kasım–Aralık aylarında yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ birimleri, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında termal kameralı drone, teleskop ve yüksek çözünürlüklü dürbünlerle izleme yapıyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ekipler, sahada yaban keçilerinin üreme davranışlarını, bölgedeki hareketliliği ve yasadışı avlanma risklerini gece ve gündüz takip ediyor. Kontroller, doğal yaşamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında aralıksız devam ediyor. 2025 yılında 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında il genelinde 746 bin 701 TL cezai işlem uygulandı.

