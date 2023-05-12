Yasa dışı bahis operasyonunda inanılmaz detaylar: 550 milyon liralık işlem!

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları, Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına da aktardıklarının anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 550 milyon lira işlem hacminin tespit edildiği öğrenildi. Lüks hayat yaşadıkları belirlenen şüphelilerin banka hesapları ile 15 lüks araca el konulduğu da kaydedildi. Bunun yanında yasa dışı bahis ile ilgili finans çalışanlarının rezidanslarda kiralanan ofislerde karşılıklı vardiya sistemi ile çalıştıkları, olası polis baskınından kurtulmak için bazılarının ise kendi evlerini tercih ettiği de öne sürüldü.