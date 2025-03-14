Yasadışı bahis çetesine operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi, 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Elebaşı V.K.'nin (39) yönettiği çete üyesi 18 şüphelinin 60 bin lira maaş aldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 3 milyon lira olduğu, çetenin ayda 2 milyon doları da kripto paraya çevirip, yurt dışındaki hesaplara aktardığı saptandı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu tespitlerle harekete geçen ekipler, Adana merkezli Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere 7 Mart'ta baskın yaptı. Operasyonda V.K.'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K. ile 12 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.