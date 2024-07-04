Yasadışı bahse dev operasyon

mniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde yasadışı bahis, FOREX yatırım ve çocuk istismarı suçlarını işleyenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alınırken hesaplarında 3 milyar 750 milyon Türk Lirası işlem hareketliliği tespit edildi. Kahramanmaraş merkezli operasyonda; sosyal medyadan "Garanti Bahis Kuponu" vaadiyle sahte internet sitelerine yönlendirdikleri vatandaşları "Yasadışı bahis oynadınız, hakkınızda idari işlem başlatılacaktır" diyerek dolandıran 15 şüpheli yakalandı. Ankara merkezli operasyonda ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından "Forex Yüksek Kazanç" adı altında dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 750 milyon Türk Lirası işlem hacmi olduğu belirlendi.