Yasak aşk cinayetle bitti

Elazığ'da evine giden başkomiser Metin Kaya, eşini Orhan Öksüm isimli bir erkekle görünce tabancayla ateş ederek Öksüm'ü öldürdü. Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Elisa Park Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre evine gelen Başkomiser Metin Kaya, evde eşi ve Orhan Öksüm (44) ile karşılaştı. Öfkeye kapılan Kaya, belindeki tabancayla Öksüm'e ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Öksüm olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Öksüm'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.