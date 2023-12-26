Yasaklı cins köpeklerin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı





"KÖPEKLER BENİM KOLUMA VE VÜCUDUMA SALDIRDI"

Köpeklerin vücudunun çeşitli yerlerine saldırdığını ifade eden Selma Sönmez, "Kur'an kursundan çıktım, eve gelirken 2 köpek birden karşıma çıktı. Köpekler benim koluma ve vücuduma saldırdı. Kolum, bedenim ve her yerim çok ağrıyor" dedi.