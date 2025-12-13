Yaşam kartalı hayata döndürecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşik" diyerek ASELSAN işbirliği ve yerli mühendisliğin gücüyle geliştirilen Otomatik Şok Cihazı projesini tanıttı. Bunun üzerine Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) de İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği 'Yaşam Kartalı' projesini tanıttı. Kalp durmasından sonraki ilk 2 dakikada yapılan müdahalenin yaşama dönüş oranını belirlediğine dikkat çeken ATAÇDER Başkan Yardımcısı Kadir Şeker, büyükşehirlerde ambulansların olay yerine ulaşmasının çoğu zaman 7-10 dakikayı bulduğunu hatırlatarak, "Drone'a takılı şok cihazı çok kısa sürede olay yerine ulaşacak. Orada ilkyardım eğitimi olan bir kişi varsa şok cihazını kullanıp vakaya müdahale edecek. Eğitim alan biri yoksa bile cihaz sesli komutlarla oradakileri yönlendirebilecek. Böylece hayatta kalma oranı yüzde 5'ten yüzde 70'lere çıkabilecek" dedi.