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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:44

Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de önceki gün 98 yaşında vefat eden Yaşar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar'ın cenazesi toprağa verildi.

Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Duayen iş adamı için Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

Törene Yaşar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, iş dünyasından çeşitli oda ve borsaların temsilcileri katıldı.

Cami bahçesinde Yaşar'ın kızları Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Yaşar'ın cenazesi, İzmir Müftü Yardımcısı Rahmi Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Durmuş Yaşar Müessesinde 1945'te iş hayatına atılan Selçuk Yaşar, Pınar Süt, Pınar Et, Çeşme Altınyunus Oteli gibi sektörde birçok öncü kurumun temellerini atmış, Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) kurucuları arasında yer almıştı. Yaşar'a 1997'de "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verilmişti.

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Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı
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