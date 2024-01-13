’yaşayan kütüphane’ 1 yaşında! 2,5 milyon kişi ziyaretçiyi ağırladı

"GENÇLER ARASINDA ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR"

Selim Okumuş (20) "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyorum, 3. sınıf. Bir yıl önce açıldığında kütüphane olduğunu duydum. Buraya ilk gelişim. Başka kütüphanelere gidiyordum. Yeni açıldığı için kalabalık olacağını düşündüğüm için gelmemiştim. İlk kez geldim. Beklediğimden çok daha iyi buldum. Çok büyük, gençler arasında çok rağbet görüyor. Daha çok kitap ve kaynak var. Kitaplardan yararlanacağım için çok memnunum. Ders çalışmak için de çok uygun. Arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onları da çağırdım, geliyorlar. Kulaktan kulağa da yayılıyor burası. Arkadaşlar birbirlerini davet ediyor. Dersler de burada birbirimize de yardımcı oluyoruz."

"RAMİ KÜTÜPHANESİ'NE GELMEK DERSLERİMİ ETKİLEDİ"

Canan Uyanık (22): "Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Molekülel Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Avrupa yakasında yaşıyorum. Rami Kütüphanesi'ne evime en yakın kütüphane. Ben memnunum. Geldiğimde yer bulabiliyorum. Evde çalışmaktansa kütüphanede ders çalışmak daha avantajlı ve daha iyi geliyor. Evde 4 saat çalışıyorsam burada 6 saat çalışabiliyorum. Derslerimi de etkiledi, biraz daha verimli oluyor benim için."

"KALİTELİ BİR ORTAM YAPMIŞLAR, OKUL MANTIĞINDA GELİYORUM"

Yağmur Boran (18) "Anadolu Lisesi mezunum. YKS'ye çalışıyorum. Rami Kütüphanesi'ne ilk olarak arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. 4-5 aydır arkadaşlarımla beraber bazen de tek başıma geliyorum. Ortam olarak kaliteli bir ortam yapmışlar. Normalde diğer kütüphanelerde insanlar daha iç içeyken burada insanlar daha birbirinden ayrı ve tek başına çalışabiliyor ve rahatsız edilmeden çalışabiliyor. Bu yönden güzel buluyorum. Lise öğrencileri daha çok geliyor. Üniversite bölümünde bile lise öğrencisi bulabilirsiniz, çok ağırlıklıyız. Burada YKS'ye daha motive oluyoruz. İnsan karşısında çalışan birini görünce otomatikman kendisinin de çalışması gerektiğini düşünüyor, çalışma isteği uyanıyor ve odaklanma sağlıyor. Günde sabah 09.00'da geldiğimde akşam 16.00-17.00 arasında çıkıyorum. Okul mantığında gelip gidiyorum. Arkadaşlarla birbirimize burada yardımcı da oluyoruz. Sorularda çözemediğimiz noktalar olduğunda birbirimize soruyoruz. Bir grup arkadaş geliyoruz ve ders çalışıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum."