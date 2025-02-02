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Giriş Tarihi: 2.2.2025

Yasemin’in katilleri 19 yıl sonra yakalandı

Muğla’da 19 yıl önce önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci’nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dosyayı yeniden ele alan emniyet ekipleri, biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan kadın suçunu itiraf etti

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yasemin’in katilleri 19 yıl sonra yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıldır ailesinin haber alamadığı, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan kadın, kocasıyla ilişkisi olduğu için Yasemin'i öldürdüklerini itiraf etti.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (40) isimli kadın ile Ömer Dalbudak (44), geçen çarşamba günü yakalandı.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak'tan da yardım alarak ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen insan kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklandı.

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Yasemin’in katilleri 19 yıl sonra yakalandı
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