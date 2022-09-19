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Giriş Tarihi: 19.9.2022 11:16 Son Güncelleme: 19.9.2022 11:20

Yasin Kara'yı öldüren arkadaşı konuştu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Aksaray'da motosikletli Yasin Kara'yı (26),  aralarındaki para meselesi nedeniyle öldürdüğü öne sürülen arkadaşı Hüseyin D. (32), ilk ifadesinde "Ben sadece kendimi savundum. Pişmanım ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum "dedi.

DHA
Yasin Kara’yı öldüren arkadaşı konuştu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kanlı olay, 16 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Yalnızceviz köyünde meydana geldi. Motosikletli bir kişi, iddiaya göre yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açılarak vuruldu. Silah seslerini duyup o yöne doğru giden köy muhtarı Yusuf Sarıkaya, yol üzerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin 3 kurşunla öldüğü belirlendi. Üzerinden Hacı Ertunç'a (25) ait kimlik çıkan kişinin Yasin Kara olduğu tespit edildi.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yaklaşık 100 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, Kara'nın üzerinden kimliği çıkan Hacı Ertunç'un adresini belirleyip yakaladı. Ertunç'un yapılan üst aramasında da Yasin Kara'nın kimliği bulundu. Hacı Ertunç, Yasin Kara ile aralarında para meselesi bulunduğu için kimliklerinin birbirlerinde olduğunu öne sürdü.

Araştırmayı derinleştiren jandarma, Yasin Kara'nın en son Hacı Ertunç ve yine aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Hüseyin D., Recep Dinç (37), Ahmet Koçpınar (29) ve Kamil Bağ (41) ile buluştuğunu belirledi. Hüseyin D.'nin bu nedenle çıkan tartışmada Yasin Kara'yı tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Şüphelilerden 4'ü dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Hüseyin D.'nin de olayda kullandığı tabancayı attığı yeri göstereceğini belirttiği için ek süreyle adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Hüseyin D. ilk ifadesinde "Ben sadece kendimi savundum. Pişmanım ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum "dedi.

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Yasin Kara'yı öldüren arkadaşı konuştu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum
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