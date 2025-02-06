Yaşlanıyoruz yalnızlaşıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2023 yılı itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusu geçen yıl 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye yükseldi. Erkek nüfusun oranı yüzde 50.02 (42 milyon 853 bin 110 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.98 (42 milyon 811 bin 834 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2023'te binde 1.1 iken 2024'te binde 3.4'e çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2023'te yüzde 93 iken 2024'te yüzde 93.4 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6.6'ya geriledi.

İSTANBUL'UN NÜFUSU ARTTI

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 48.3'ünü erkekler, yüzde 51.7'sini kadınlar oluşturdu. İstanbul'un nüfusu, geçen yıl bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602'ye yükseldi. Türkiye nüfusunun yüzde 67.2'sinin "yoğun kent", yüzde 15.5'inin "orta yoğun kent" ve yüzde 17.2'sinin ise "kır" olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

EN AZ NÜFUS BAYBURT'TA

Türkiye nüfusunun yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişiyle Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişiyle İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişiyle Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişiyle Antalya izledi. Bayburt, 83 bin 676 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili, 86 bin 612 kişiyle Tunceli, 91 bin 354 kişiyle Ardahan, 142 bin 617 kişiyle Gümüşhane ve 156 bin 739 kişiyle Kilis takip etti.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

TÜRKİYE'nin 2007 ve 2024 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2023'te 34 olan ortanca yaş, 2024'te 34.4'e çıktı. Erkeklerin evlenmeme oranlarının ise kadınlara göre yüksek olduğu vurgulandı.

ÇOCUK ORANI GERİLEDİ

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66.5 iken 2024'te yüzde 68.4 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 20.9'a gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1'den yüzde 10.6'ya yükseldi. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2023 yılında yüzde 46.3 iken 2024 yılında yüzde 46.1'e düştü.