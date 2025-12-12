Yaşlı adam ’promosyon’ yalanıyla dolandırıldı! Telefondaki sese kandı, bilgilerini verdi

Çekmeköy'de oturan 82 yaşındaki adamı cep telefonundan arayan dolandırıcı kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Banka müşteri temsilcisi numarasına benzeyen numaradan gelen aramayı açan yaşlı adama 'Bankamıza promosyon başvurusu yaptınız. Promosyonu hesabınıza yatırmam için bazı bilgilerini gerekiyor" dedi. Yaşlı adam bilgilerini verince hesabından 62 bin lirası gitti. Dolandırıldığını anlayan adam polis gidip şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen 22 yaşındaki dolandırıcı Ö.E. gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.