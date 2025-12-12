Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adam 'promosyon' yalanıyla dolandırıldı! Telefondaki sese kandı, bilgilerini verdi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 13:27

İstanbul Çekmeköy’de ikamet eden 82 yaşındaki Ü.Z.’yi telefonla arayan dolandırıcı kendisini bankacı olarak tanıtıp 'promosyon vereceğim' diyerek hesabından 62 bin lirasını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 22 yaşındaki şüpheli Ö.E.’yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de oturan 82 yaşındaki adamı cep telefonundan arayan dolandırıcı kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Banka müşteri temsilcisi numarasına benzeyen numaradan gelen aramayı açan yaşlı adama 'Bankamıza promosyon başvurusu yaptınız. Promosyonu hesabınıza yatırmam için bazı bilgilerini gerekiyor" dedi. Yaşlı adam bilgilerini verince hesabından 62 bin lirası gitti. Dolandırıldığını anlayan adam polis gidip şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen 22 yaşındaki dolandırıcı Ö.E. gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

