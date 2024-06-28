Yaşlı adama acımasız darp

Konya'da İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), iddiaya göre vakfa ait bir işyerinin kiracıları arasında kira meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma üzerine aracına binen Parlatır, vakfa gitmek üzere yola çıktı. 3 şüpheli, merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'ne geldiklerinde Parlatır'ın aracına çarparak durdurdu. Yaşlı adamı aracından indiren şüpheliler, beyzbol sopasıyla çaresiz adamı öldüresiye dövdü. Şüpheliler, Parlatır'ın kendisinden geçmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra kendisine gelen Parlatır, yakınlardaki polis merkezine gidip yardım istedi. Vücudu kanlar içinde kalan Parlatır, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan saldırgan kiracılar tutuklandı.