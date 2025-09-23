Giriş Tarihi: 23.9.2025 11:37Son Güncelleme: 23.9.2025 11:40
Yaşlı adamı öldüresiye döven zanlıdan pişkin sözler: Aramızda 5 yaş var!
Dehşet dolu olay Eskişehir'de yaşanmıştı... Yaşlı adamı cadde üzerinde darp eden şahıs adliyeye çıkarılırken, gazetecilere "Yanlış beyan, adam beni darp etti. Yaşlı değil, ben 52 yaşındayım aramızda 5 yaş var" dedi.
Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Şehit Halit İlbay Caddesi'nde O.G. isimli bir şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması sebebiyle komşularının şikâyet etmesine sinirlenen şahıs R.D. (68) isimli yaşlı adamdan şüphelenerek darp etti.
Yaşlı adamı darp eden O.G. isimli şahısın görüntülerinin gündeme getirilmesinin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şahıs, beraberinde 1 kişi ile adliyeye sevk edildi.
"BEN 52 YAŞINDAYIM ARAMIZDA 5 YAŞ VAR"
Şüpheli O.G., adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarına, "Arkadaşlar adam 57 yaşında. Yanlış beyan, adam beni darp etti. Yaşlı değil, ben 52 yaşındayım aramızda 5 yaş var" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
