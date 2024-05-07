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Giriş Tarihi: 7.5.2024 05:03 Son Güncelleme: 7.5.2024 05:19

Yaşlı kadına dolandırıcı tuzağı! Tüm parasını kaptırdı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kadını yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdı

AA
Yaşlı kadına dolandırıcı tuzağı! Tüm parasını kaptırdı

Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki S.K'yi arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor. Evde bulunan altınlar ile parayı getirmeniz gerekiyor." dedi.

Bunun üzerine altınları ve parayı bir poşete koyarak Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına gelen S.K, bunları şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurdu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

S.K'nin yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi.

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Yaşlı kadına dolandırıcı tuzağı! Tüm parasını kaptırdı
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