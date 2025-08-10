Yaşlı kadını sırtından defalarca bıçakladı!

Nizip ilçesinin Menderes Mahallesi Gazi Sokakta meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir şahıs karısını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi sırtından bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan 66 yaşındaki Ayten Alıcı'yı Nizip ilçesindeki özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Alıcı Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz kadının aldığı bıçak darbeleri nedeniyle iç organlarında ciddi hasar bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İbrahim Alıcı'nın karısıyla tartıştıkları sırada bir anda kendisini kaydedip mutfaktan aldığı bıçakla sırtından bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.