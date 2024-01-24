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Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:46 Son Güncelleme: 24.1.2024 12:55

Yatak süngerinin içinden uyuşturucu çıktı

Adana’da bir eve düzenlenen baskında yatak süngerine gizlenmiş bonzai ve metamfetamin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yatak süngerinin içinden uyuşturucu çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Cengiz Ş.'nin (39) evine operasyon düzenledi.

Demir kapısı koçbaşıyla kırılarak girilen evde arama yapan polis, yer yatağı olarak kullanılan süngerin içine gizlenmiş 87,45 gram bonzai, 3,90 gram metamfetamin, 6,19 gram bonzai ham maddesi ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Cengiz Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Yatak süngerinin içinden uyuşturucu çıktı
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