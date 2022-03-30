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Giriş Tarihi: 30.3.2022 10:17 Son Güncelleme: 30.3.2022 10:43

Yatılı okulda asansör faciası

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Yatılı okulda asansör faciası

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Kut'ul Amare Yatılı Okulunda çalışan 28 yaşındaki Murat Çibik yemek asansöründe sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Yukarı Mahallede bulunan Kat'ul Amare yatılı okulunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, okulda taşeron işçisi olarak çalışan 28 yaşındaki iki çocuk babası Murat Çibik, yemek saatinde zemin katta bulunan yemek asansörüne bindi.

Asansörün içinde sıkışan Çibik ağır yaralandı. Gürültüyü duyanların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla asansör kabininden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak çıkarılan Çibik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Yatılı okulda asansör faciası
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