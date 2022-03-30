Yatılı okulda asansör faciası

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Yukarı Mahallede bulunan Kat'ul Amare yatılı okulunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, okulda taşeron işçisi olarak çalışan 28 yaşındaki iki çocuk babası Murat Çibik, yemek saatinde zemin katta bulunan yemek asansörüne bindi.

Asansörün içinde sıkışan Çibik ağır yaralandı. Gürültüyü duyanların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla asansör kabininden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak çıkarılan Çibik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.