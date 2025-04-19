“Yatırım” adı altında dolandırdılar… 36 şebeke üyesi yakalandı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. T.A. liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli kişilerin de üst düzey yöneticisi olduğu bir suç örgütünün; "Forex" yatırım dolandırıcılığı yaptığı, yasal internet sitelerinin (HGS, Vergi Ödemesi, Kontör Yükleme vb.) kopyalarını yaparak kredi kartı ödemelerinin örgüt tarafından kurulan paravan şirketlere ait poslara yönlendirilerek dolandırıcılık yaptıkları saptandı. Şebeke üyelerinin sanal kumar suçu işledikleri de tespit edildi. İstanbul merkezli seliz ilde 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Fatih İlçesi Kapalı Çarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren bir şirketin, 67 paravan şirket üzerinden suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi. Bu yöntemle bir milyar lira yasa dışı paranın dolaşıma ulaştığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelileri ait yaklaşık 250 milyon lira değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, üç ofis, iki bahçe olmak üzere bütün mal varlıklarına el konuldu.