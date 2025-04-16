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Giriş Tarihi: 16.4.2025 10:11 Son Güncelleme: 16.4.2025 10:11

Yatırım danışmanıyım diyen adama inandı 38 milyon lira dolandırıldı

İstanbul’da telefon dolandırıcılığına yeni bir yöntem daha eklendi. Bu kez arayan kişi kendisini ünlü bir firmanın yatırım danışmanı olarak tanıttı. Yüksek kar garantisi veren dolandırıcı tam 38 milyon lira vurgun yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yatırım danışmanıyım diyen adama inandı 38 milyon lira dolandırıldı

Son dönemlerde artan telefon dolandırıcıları da yeni yöntemler geliştiriyor. İstanbul'da polise başvuran mağdur B.K.Ş.(32) kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 1 milyon dolar parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur B.K.Ş. ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Yatırım danışmanlığı yaptıklarını kısa sürede büyük kârlar elde edebileceğimi söylediler. Onlara inandım. Farklı tarihlerde, farklı hesaplara 1 milyon dolar para yolladım. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım." dedi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler, F.C.A.(32), İ.C.A.(25), O.Ö.Ö.(26) İstanbul'da yakalandı. Banka hesaplarını kullandıran kişilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda Tekirdağ'da B.Ü.(25) Antalya'da H.D.(28) ve E.Ö.(48) ile Rize'de de M.K.'nin(41) yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis soruşturmasında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Rize'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.C.A., O.Ö.Ö, B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yatırım danışmanıyım diyen adama inandı 38 milyon lira dolandırıldı
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