Yavru goril için 4 isim öne çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle, geçen 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru goril, korumaya alındı. Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yük arasındaki kutuda ele geçirilen gorilin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı sürüyor. İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı isim önerisi almaya başladı. Sosyal medyada başlatılan isim kampanyasına binlerce katılım oldu.En çok önerilen 4 isim 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı. Bakanlık, en çok önerilen 4 ismi paylaşarak, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti" açıklamasını yaptı.