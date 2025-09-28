Yavuz Bülent Bakiler kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Yavuz Bülent Bakiler hayatı, eserleri ve kariyeri

Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Türk Edebiyatı'na kazandırdığı sayısız şiir ve eserle tanınan Bakiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşarlık görevini de yürütmüştü. Türk diline olan hassasiyetiyle bilinen usta şairin hayatı, eserleri ve kariyerine dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Yavuz Bülent Bakiler kimdir, nereli, neden vefat etti?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, şair ve yazar olarak tanınan Yavuz Bülent Bâkiler'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, düşünce dünyamızın mümtaz isimlerinden Yavuz Bülent Bâkiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda milletimizin kültür ve düşünce hayatında da derin izler bırakan Bâkiler, Türk dünyasının hafızasında daima yaşayacaktır.
Ülkemize kattığı değerleri saygıyla hatırlayacağımız merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diledi.
Erdoğan, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."
Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.
Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Aslen Azerbaycan Türkü olup dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ ilçesinden Sivas'a göçmüştür. 28 Eylül 2025'te İstanbul'da 89 yaşında vefat etmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve asıl mesleği avukatlıktır. Ayrıca gazetecilik, radyo ve televizyon programcılığı, bürokratlık, tenkitçilik gibi alanlarda da faaliyet göstermiştir. Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi resmi görevlerde bulunmuştur.
Yavuz Bülent Bâkiler, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarıdır. Şiirlerinde milli duruşu, kültürel mirasa olan bağlılığı ve Türk dünyasına ait duyguları başarılı bir şekilde işlemiştir. Eserleri arasında şiir kitapları, gezi notları, incelemeler ve anılar yer almaktadır. Öne çıkan şiirlerinden biri "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" adlı şiiridir. Şiir kitapları arasında "Yalnızlık" (1962), "Duvak" (1971), "Seninle" (1986) ve "Harman" (2003) vardır. Ayrıca "Üsküp'ten Kosova'ya" (1979) ve "Türkistan Türkistan" (1986) adlı gezi notları ile çeşitli incelemeleri ve anı kitapları da bulunur.