Yavuz Bülent Bakiler’e veda! Türk edebiyatının usta ismi son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 29.9.2025 16:37 Son Güncelleme: 29.9.2025 16:46

Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakiler'in cenazesi, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Bakiler'in cenazesi, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

