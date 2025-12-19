Yayalara çarpmamak için manevra yaptı: Genç sürücü hayatını kaybetti

Bodrum'da 18 Aralık günü akşam saatlerinde Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ve yanındaki çocuğa çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Yapılan manevranın ardından araç, yol kenarında park halinde bulunan kapalı kasa bir kamyonete çarptı ve çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçta yolcu olarak bulunan 17 ve 19 yaşlarındaki A.Z. ve M.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Durumu ağır olan İbrahim Umut Yöntem ile A.Z. özel bir hastaneye, M.Z. ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan İbrahim Umut Yöntem, doktorların tüm çabalarına rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yöntem'in cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç sürücünün cenazesinin, 19 Aralık ikindi namazının ardından Gündoğan'da düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmesinin beklendiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.