Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’e veda

ŞAİR VE YAZAR MEVLANA İDRİS'E VEDA

Zengin için bugün İstanbul'da Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Türk edebiyatının özgün kalemini uğurlamak için başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Bilal Erdoğan gibi çok sayıda önemli isim Eyüpsultan Camii'nde bir araya geldi.