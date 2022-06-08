Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, Kahramanmaraş'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.
ŞAİR VE YAZAR MEVLANA İDRİS'E VEDA
Zengin için bugün İstanbul'da Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Türk edebiyatının özgün kalemini uğurlamak için başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Bilal Erdoğan gibi çok sayıda önemli isim Eyüpsultan Camii'nde bir araya geldi.
Taziyeleri kabul eden karikatürist Salih Zengin, ağabeyinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’e veda | Video
Mevlana İdris Zengin'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Dualar ve gözyaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Camii'nin hemen yanında bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde toprağa verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP kurucularından ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler hayatını kaybeden Zengin için taziye mesajı paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ol dedin olduk senden Gel dedin geldik sana Başımız yerde…" Ahir zaman dervişi, kıymetli şair ve yazar Mevlana İdris'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Edebiyatımızın nahif şairi, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum, çalışma arkadaşım Mevlana İdris Zengin'in vefatını büyük üzüntüyle haber aldım. Allah'tan gani rahmet, ailesine, edebiyat camiasına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum.