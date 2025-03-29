Yazıcıoğlu için 3 kıtada 10 ülkede iftar sofrası

Ankara Altındağ merkezli vakıf, maddi imkânsızlıklara rağmen genç gönüllüler ve bağlı derneklerin desteğiyle iftar organizasyonlarını gerçekleştirdi. Damatlar, "Başlangıçta elimizde imkân yoktu. Ama biz inandık. Bir arkadaşımız 'Ya Allah Bismillah' dedi, biz de yola çıktık" diyerek projenin manevi yönünü vurguladı.

YA ALLAH BİSMİLLAH DİYEREK BAŞLADIK

Dernek binasında Sabah'TAN Tarık Yılmaz'a özel açıklamalarda bulunan Mahir Damatlar, "Genç arkadaşlar ve vakıf bünyesindeki dernekler bir araya gelerek bu projeyi hayata geçirdi. İlk başta elimizde maddi imkan yoktu ama ben Besmele çekin bakalım dedim. Bir arkadaşımız 'Ya Allah Bismillah' diyerek yola çıktık" dedi.

SON İFTAR MEKKE'DE VERİLDİ

Damatlar, "Düzenlenen iftar programlarımızın sonuncusunun Mekke'de gerçekleştirildik. Muhsin Başkan'a Bir kar tanesi olsan nereye düşmek istersin? diye soruyorlar. O da Kâbe'ye düşmek isterim' diyor. Biz de son iftarımızı Mekke'de vererek bu mesajı yaşatmak istedik ve Mekke'de son iftarımızı verdik" şeklinde konuştu.

10 ÜLKEDE BİNLERCE KİŞİYE ULAŞILDI

İftar programlarının Somali'den Malezya'ya, Myanmar'dan Makedonya'ya kadar 10 ülkede gerçekleştirildiğini belirten Damatlar, "Somali'de iftar organizasyonu sırasında bombalar patladığını ancak tüm zorluklara rağmen sofraların kurulduğunu belirterek, "Somali'de iftarı yeğenim Tolga Doğruer organize etti. Bombaların altında Cumhurbaşkanlığına saldırı düzenlenirken bile iftar soframız kuruldu. Malezya'dan Myanmar'a kadar birçok ülkede zenci çocuklarla birlikte dualar edildi. Bizim için siyasi kimlikler değil, o çocukların mutluluğu önemli" ifadelerini kullandı.