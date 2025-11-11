Yedek parça ilanıyla milyonluk vurgun

İstanbul'da otomotiv işletmecisi M.Ö. (31), İnstagram'da gördüğü yedek parça ilanına kanarak dolandırıldı. M.Ö., yedek parça ilanı görmesi üzerine ilanı veren ve kendisini Kemal Uğurlu olarak tanıtan biriyle iletişime geçti. Şüpheli, M.Ö.'yü konuşmak için Maslak'taki bir otele davet etti. Arkadaşıyla otele giden M.Ö.'ye şahıs kendisini şirket çalışanı olarak tanıttı. İddiaya göre, şüpheli M.Ö.'ye yurt dışından yedek parça alım satımı yaptıklarını, M.Ö.'nün ise şirkete 57 bin Euro (2 Milyon 768 Bin TL) ödeme yapması gerektiğini söyledi. Ödemeyi yapan M.Ö. daha sonra şüpheliye bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine, şahsın çalıştığı adrese giden mağdura şirketin sanal ofis olarak kiralandığı söylendi ve kimseyle görüşemedi. Dolandırıldığını anlayan M.Ö., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.Kendini Kemal Uğurlu olarak tanıtan Y.O (42) savcılığa verdiği ifadede, bahse konu şirketin annesi adına olduğunu şirketi kendisinin işlettiğini söyleyerek, "2 yıl kadar önce organ nakli geçirdim, yaklaşık bir buçuk yıldır da şirket işleriyle ilgilenemiyorum. Sağlık sorunlarım sebebiyle işlerle başkaları ilgilendi. Hesabımıza gelen paranın hangi işten geldiğini hatırlamıyorum. Organ nakli sebebiyle ciddi bir unutkanlık yaşıyorum. Kemal Uğurlu diye birini de tanımıyorum" dedi.Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde Y.O.'nun bankadan para çektiği görüntülere ulaşıldı. 2 milyon 768 bin liralık dolandırıcılığa imza atan şüpheli Y.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.