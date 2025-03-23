Yedikleri dayağın acısını yolda aldılar

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, otoyoldaki denetim istasyonundan çıkan İ.A'nın kullandığı tankerin önü, 2 otomobil tarafından kesildi. Araçlardan inen 5 kişi, sopalarla saldırdi. Ardından tankere tabancalarla ateş açan saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine Jandarma düzenlediği operasyonlarla 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Saldırganların, daha önce tanker sürücüsü İ. A.'nın da aralarında bulunduğu bir gurup tarafından dövüldüğü, saldırının intikam için düzenlendiği öğrenildi.