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Giriş Tarihi: 24.3.2025

Yedikleri dayağın acısını yolda aldılar

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yedikleri dayağın acısını yolda aldılar
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, otoyoldaki denetim istasyonundan çıkan İ.A'nın kullandığı tankerin önü, 2 otomobil tarafından kesildi. Araçlardan inen 5 kişi, sopalarla saldırdi. Ardından tankere tabancalarla ateş açan saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine Jandarma düzenlediği operasyonlarla 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Saldırganların, daha önce tanker sürücüsü İ. A.'nın da aralarında bulunduğu bir gurup tarafından dövüldüğü, saldırının intikam için düzenlendiği öğrenildi.
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Yedikleri dayağın acısını yolda aldılar
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