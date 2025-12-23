Yedikule Hisarı’ndaki Hazine Kulesi restore ediliyor

İstanbul'un en önemli tarihî yapılarından biri olan Yedikule Hisarı'nda sürdürülen restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Fatih Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmanlı döneminde stratejik öneme sahip olan Hazine Kulesi'nde kapsamlı restorasyon süreci başlatıldı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Yedikule Hisarı'nın yalnızca İstanbul'un değil, dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

OSMANLI HAZİNESİNİN KORUNDUĞU KULE YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Hazine Kulesi'nin tarihî işlevine vurgu yapan Başkan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülkemizin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul'un sembol yapılarından Yedikule Hisarı'nda başlattığımız restorasyon çalışmalarımıza büyük bir titizlikle devam ediyoruz. Osmanlı Devleti zamanında devlet ganimetlerinin muhafaza edildiği Hazine Kulesi'nde de restorasyon sürecini başlatmış bulunuyoruz."

BİLİM KURULU İLE YERİNDE İNCELEME VE İSTİŞARE YAPILDI

Restorasyon sürecinin bilimsel esaslara göre yürütüldüğünü belirten Turan, alanında uzman Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Hazine Kulesi'nde yerinde incelemelerde bulunduklarını ifade etti. "Alanında uzman Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte kulede detaylı incelemeler yaptık. Restorasyon sürecini, yapının özgün kimliğini ve tarihî dokusunu koruyacak şekilde istişare ederek sürdürüyoruz."

"BİLİMİ VE ORTAK AKLI ESAS ALIYORUZ"

Tarihî mirasın korunmasında bilimsel yaklaşımın önemine işaret eden Turan, restorasyon çalışmalarının temel ilkesini şu sözlerle özetledi:

"İstanbul'un değerlerini bilimi ve ortak aklı merkeze alarak korumaya devam edeceğiz. Hazine Kulesi gibi tarihî önemi yüksek yapıları, gelecek nesillere doğru ve güçlü bir miras olarak aktarmak en büyük sorumluluğumuz."

HAZİNE KULESİ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLECEK

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hazine Kulesi'nin, Yedikule Hisarı'nın bütüncül koruma ve ziyaret sürecine katkı sunacak şekilde yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor.