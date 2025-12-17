Yeğenini öldüren dayı ifade verdi

11 Aralık tarihinde Alanya'da aynı emlak danışmanlık şirketinde ortak olan dayı ile iki yeğeni arasında bir süredir devam ettiği iddia edilen anlaşmazlık yüzünden kanlı bir hesaplaşmaya dönüşmüştü. İki farklı noktada meydana gelen saldırılarda yeğeni Deniz Şişman yaşamını yitirdi. Diğer yeğeni Mehmet İbrahim Şişman ağır yaralanırken, ofis içerisinde eniştesi ayaklarından yaralandı. Saldırgan dayı kendi yaşamına son vermek istemişti. Ağır yaralanan İlhan S. Özel Hastanede tedavi altına alınmıştı.

Alanya Adliyesine bu sabah tedavi olduğu Özel hastaneden ambulansla polis gözetiminde götürülen şüpheli dayı İlhan S.'nin Adliye kapısında nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinde, "Kendisine haksızlık yapıldığını, ölen yeğeni Deniz Şişmanı öldürmek istemediğini bir anlık sinirlendiğini pişman olduğunu" söyledi. İfadesi alınan dayı İlhan S. tedavi gördüğü Özel Hastaneye Ambulansla gönderilirken sanık olan Dayı İlhan S.'nin hastanede polis gözetiminde tutulacağı belirtildi.