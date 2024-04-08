Yemek miktarını aniden artırmayın

On bir ayın sultanı ramazan bugün sona eriyor. Yarın bayramın ilk günü. Bayramda dengeli beslenmek çok daha büyük önem taşıyor. Ramazanda günlük öğün sayısının azaldığını hatırlatan Sağlık Bakanlığı, bayramda fazla yemek yeme istediğinden ötürü bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla karşılaşılabileceğine vurgu yaptı. Bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara önem verilmesi, aşırıya kaçılmaması konusunda uyaran bakanlık şu önerilerde bulundu:Ramazan ayının sonlanmasıyla yiyecek miktarı aniden artırılmamalı.Öğün araları ola- en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmeli. cakBayrama kızartma, kavurma yöntemleriy- yöntemleriyle besinlerle kah- le pişirilmiş değil hafif bir kahvaltıyla Sucuk, salam, valtıyla başlanmalı. sosis vb. yağlı besinlerden, hamur gıdalar- ağır işi gıdalardan kaçınılmalı. danHamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler ikram edilmeli.Sahura kalkmak, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığına dönüşmemeli.Bayram süresince mide ile bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından, aşırı yeme eğiliminden uzak durulmalı.Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar diyete bayram süresince de uymalı.Tüm bireyler özellikle de yaşlı, tansiyon hastası olanlar kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda içmemeli.Sıvı ihtiyacının karşılanmasında su başlıca tercih olmalı. Günlük su gereksinmesi: 35 ml x vücut ağırlığı (kg) şeklinde hesaplanmalı.Bayram ziyaretlerine mümkün olduğunca yürüyerek gidilmeli.Fiziksel aktivitenin artırılması adına haftada 5 gün en az 30 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivite gerçekleştirilmeli.