Yemek siparişinde küfür davası

İstanbul Eyüp'te restoran işletmeciliği yapan vatandaş Yemek Sepeti üzerinden kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajla şok geçirdi. Yemek Sepeti üzerinden söz konusu restorandan sipariş veren bir kişi, işletme sahibine ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti.

SİPARİŞ FİŞİNDE AĞZA ALINMAYACAK HAKARET

Restoran çalışanları tarafından işletme sahibine gönderilen sipariş fişinin müşteri notu kısmında 'Mahmut anneni de getir de bi s.. ya canım a.. istedi. Anneni g..n bir s..' şeklinde mesaj gören Mahmut H., fişin telefon kısmında da yine kendisine yönelik 'Mahmut anneni g.. s.. gay Mahmut' şeklinde hakaret içerikli küfürlerle karşılaştı. Sipariş sırasında kullanılan cep telefonu numarasını arayan Mahmut H., aradığı kişinin sipariş vermediğini hatta kendisinin İstanbul'da ikamet etmediğini yanlış numara olduğu karşılığını aldı.

KÜFÜR EDEN KİŞİ VE YEMEK SEPETİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşadıkları karşısında ne yapacağını şaşıran işletme sahibi Mahmut H., Yemek Sepetini arayarak kendisine gönderilen fiş üzerinde ağır hakaret içeren küfürler yazılı olduğunu ve siparişi neden onaylayarak kendilerine gönderdiğini sordu. Yemek Sepeti yetkililerinden yeterli karşılığı alamayan Mahmut H., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisine küfürler savuran kişi ve Yemek Sepeti yetkililerinden şikayetçi oldu.

2 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturma kapsamında siparişi veren numaradan Salih M.'ye ulaştı. İfadesi alınan şüpheli hakaret içerikli mesajları kendisinin yazmadığını telefonun kendisine ait olduğunu ancak Berkay K.'nin telefonu kullandığını anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 2 şüpheli hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.