Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kazanan belli oldu mu? TV8 ile 3 Ekim 2025 Yemekteyiz’de haftanın birincisi takip ediliyor

Hafta içi her gün yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz, haftanın finalinde büyük heyecana sahne oluyor. Beş gün boyunca mutfakta en lezzetli menüyü hazırlamak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, son gün verilen puanlarla haftanın kazananını belirliyor. Hem yarışmacılar hem de izleyiciler sonucu merakla beklerken, finalde birinci olan isim için sorgulanıyor: 3 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülün sahibi kim oldu?