Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kazanan belli oldu mu? TV8 ile 3 Ekim 2025 Yemekteyiz’de haftanın birincisi takip ediliyor

Giriş Tarihi: 3.10.2025 16:06

TV8 ekranlarının yarışma programı Yemekteyiz haftanın finali ile izleyicilerin karşısında. Birbirinden iddialı yarışmacılar tüm hafta boyunca hünerlerini sergileyerek puan topluyor. Haftanın son gününde yapılan oylamanın ardından birinci olan isim 200 bin TL'lik ödülü kazanıyor. Büyük ödülün kime gittiği merak konusu olurken, seyirciler “Yemekteyiz kim kazandı?” sorusunu araştırıyor. İşte 3 Ekim 2025 Yemekteyiz kazananı hakkında merak edilenler:

Hafta içi her gün yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz, haftanın finalinde büyük heyecana sahne oluyor. Beş gün boyunca mutfakta en lezzetli menüyü hazırlamak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, son gün verilen puanlarla haftanın kazananını belirliyor. Hem yarışmacılar hem de izleyiciler sonucu merakla beklerken, finalde birinci olan isim için sorgulanıyor: 3 Ekim Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Her hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışan 5 isim davet sofralarını hazırlayarak diğer yarışmacı arkadaşlarına sunuyor. Final yemeği ardından en yüksek puanı alan isim 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

TV8 ile Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacak.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

KADRİYE HANIM

BERİVAN HANIM

BÜLENT BEY

ARİF BEY

FATMA HANIM

