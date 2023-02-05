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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Yeni akciğerle ilk nefes

Yeni akciğerle ilk nefes
Bolu'da yaşayan biyomedikal cihaz teknikeri Serkan Durak (30), 15 yıldır nadir görülen bir akciğer hastalığı ile mücadele ediyordu. Durak, iki yıl Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil sırası bekledi. Durak'a yeniden nefes aldıracak haber Adana'dan geldi. Bağışlanan organ uçakla İstanbul'a getirildi. Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Mustafa Vayvada'nın doğum günü olan 23 Aralık'ta ameliyathaneye alınan genç teknikere 15 saatlik operasyonla yeni akciğeri nakledildi. İlk nefes aldığı anda yaşadığı mutluluğu anlatan Durak "O içime çektiğim derin nefesle, yıllardır ilk defa havayı hissedebildim" dedi. DHA

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Yeni akciğerle ilk nefes
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