Yeni Ankara Adalet Sarayı ile hizmet kalitesi artıyor

Ankara'da adalet hizmetlerini tek bir çatı altında toplayacak olan Yeni Adalet Sarayı, ulaşım ve zaman kaybı gibi sorunları ortadan kaldırarak vatandaşların adalete erişimini güçlendirecek.

GELİŞMİŞ ALTYAPI, MODERN MİMARİ

Yatay mimari anlayışıyla, depreme dayanıklı ve son teknolojiye uygun olarak inşa edilen proje, sadece fiziksel değil, hizmet kapasitesi açısından da büyük ölçekli bir yapı olarak öne çıkıyor. Toplam 745 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olan Yeni Adalet Sarayı'nda bin 537 hâkim ve savcı odası ile 588 duruşma salonu yer alacak.

Proje, sadece adli işlemlerle sınırlı kalmayıp sosyal ve idari ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde tasarlandı. 610 kişilik konferans salonu ve 4 bin 180 araçlık otopark kapasitesiyle hem çalışanların hem de vatandaşların kullanımına uygun bir donanım sunuyor.

Yeni Ankara Adalet Sarayının Adalet altyapısının gücüne güç katacak örnek bir eser olacağını ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni Ankara Adalet Sarayı, ekiplerimizin 7 gün 24 saat aralıksız yürüttüğü çalışmalarla hızla inşa ediliyor" dedi.