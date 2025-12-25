Yeni Asır’ın 130 yıllık Kent Hikayesi sergisi açıldı

"İZMİR'İMİZİN VE ÜLKEMİZİN GÖZBEBEĞİ VE BASININ DA NAMUSU"



Yeni Asır Gazetesi'nin İzmir Ticaret Odası (İZTO) Sergi Salonu'nda düzenlediği serginin açılışında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yıllar önce akademik tez çalışması için belli bilgilere ihtiyaç duyduğunu, araştırdığı döneme ait bilgileri de belli gazete arşivlerinden elden ettiğini anlattı. O çalışmadan sonra aslında tarihi kaynakların içerisinde en önemlilerinden birisinin döneme ait yazılı basılı basında yer alanlar arşiv bilgileri olduğunu ifade eden Vali Elban, "Dolayısıyla o çalışmaları yaparken ve ondan sonraki yaptığımız çalışmalarda şunu gördük, döneme ait sadece size bir konu ile ilgili arşiv olarak size tarihi bir bilgi vermiyor. Aynı zamanda size o dönemin mizahı, dili ne? İnsanların sosyal hayatı ne? İnsanların kıyafeti, dünyaya bakışı ne? Ne yiyiyorlar ne içiyorlar? Nasıl seyahat ediyorlar? Birbirleri ile olan ilişkileri nedir? Kamu ne, özel ne yapıyor? Ülkenin gelişmişlik seviyesi gibi o döneme ilişkin, belki bunu yazarken bilerek yazmıyor, bilerek manşete taşımıyor ama o resimlerde, o manşetlerde, o yazılan köşe yazılarında, yapılan haberlerde bütün bunlara ilişkin inanılmaz bir kaynak aslında taşıyor gazete arşivleri. Hele hele bu müracaat ettiğiniz kaynak 130 yıllık bir çınarsa, bir okulsa, sadece İzmir ve Ege'ye değil, İstanbul basınına insan yetiştiren bir kaynaksa. Yaptığı haberlerle güvenilirse, bu gazete bunu haberleştirmişse bu doğrudur. Bunu yapıyorsa abartı yoktur. Bu gazete bunu söylemişse tamamdır diyorsa o zaman bu gazetenin arşivleri, size anlattıkları çok daha kıymetli bir referans oluyor. Dolayısıyla bu gazete bizi bugün için buraya topladı. Yeni Asır'ımız... İzmir'imizin ve ülkemizin gözbebeği ve basının da namusu. Dolayısıyla Cumhuriyete, Osmanlı'dan taşınan önemli kurumlarından bir tanesi. O günden bugüne çizgisini, hikayesini hep doğru olarak belirlemiş ve durduğu yer hep halkın, doğruluğun, bilimin, ülkenin, devletin yanı olmuş. Dolayısıyla onun dışında her şeyi apaçık, dosdoğru söylemiş. Onun için de bu arşivler, bugün gezeceğimiz seçkiler çok daha önemli. Bunu düşünen, bu projeyi ortaya koyanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel seçkilerle, sergiyle bizleri buluşturan başta Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere Yeni Asır ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel serginin burada yapılmasına ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Odası Başkanı ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyona katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.