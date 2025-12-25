Yeni Asır’ın 130 yıllık Kent Hikayesi sergisi açıldı

'130 yıllık Kent Hikayesi' isimli sergide gazetenin farklı dönemlerine ait belge, fotoğraf ve haberlerinden oluşan 130 sayfada 130 yılın özetini sunuldu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan önemli kurumlardan bir tanesi olan Yeni Asır'ın o günden bugüne çizgisini bozmadan, hep halkın, doğruluğun, bilimin, ülkenin ve devletin yanında olduğunu söyledi.
İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, kentin ticaretini, kültürünü, gastronomisini ve sporuna ait arşivdeki haberlerinin yer aldığı '130 yıllık Kent Hikayesi' sergisine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı (İZTO) Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güler, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve il başkan yardımcıları, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri, Turkuvaz Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet, Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem, Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır Gazetesi Haber Koordinatörü Sezai Elgin, Yeni Asır Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Zümrüt Yılmaz, Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu, iş, siyaset ve spor dünyası başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
"İZMİR'İMİZİN VE ÜLKEMİZİN GÖZBEBEĞİ VE BASININ DA NAMUSU"
Yeni Asır Gazetesi'nin İzmir Ticaret Odası (İZTO) Sergi Salonu'nda düzenlediği serginin açılışında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yıllar önce akademik tez çalışması için belli bilgilere ihtiyaç duyduğunu, araştırdığı döneme ait bilgileri de belli gazete arşivlerinden elden ettiğini anlattı. O çalışmadan sonra aslında tarihi kaynakların içerisinde en önemlilerinden birisinin döneme ait yazılı basılı basında yer alanlar arşiv bilgileri olduğunu ifade eden Vali Elban, "Dolayısıyla o çalışmaları yaparken ve ondan sonraki yaptığımız çalışmalarda şunu gördük, döneme ait sadece size bir konu ile ilgili arşiv olarak size tarihi bir bilgi vermiyor. Aynı zamanda size o dönemin mizahı, dili ne? İnsanların sosyal hayatı ne? İnsanların kıyafeti, dünyaya bakışı ne? Ne yiyiyorlar ne içiyorlar? Nasıl seyahat ediyorlar? Birbirleri ile olan ilişkileri nedir? Kamu ne, özel ne yapıyor? Ülkenin gelişmişlik seviyesi gibi o döneme ilişkin, belki bunu yazarken bilerek yazmıyor, bilerek manşete taşımıyor ama o resimlerde, o manşetlerde, o yazılan köşe yazılarında, yapılan haberlerde bütün bunlara ilişkin inanılmaz bir kaynak aslında taşıyor gazete arşivleri. Hele hele bu müracaat ettiğiniz kaynak 130 yıllık bir çınarsa, bir okulsa, sadece İzmir ve Ege'ye değil, İstanbul basınına insan yetiştiren bir kaynaksa. Yaptığı haberlerle güvenilirse, bu gazete bunu haberleştirmişse bu doğrudur. Bunu yapıyorsa abartı yoktur. Bu gazete bunu söylemişse tamamdır diyorsa o zaman bu gazetenin arşivleri, size anlattıkları çok daha kıymetli bir referans oluyor. Dolayısıyla bu gazete bizi bugün için buraya topladı. Yeni Asır'ımız... İzmir'imizin ve ülkemizin gözbebeği ve basının da namusu. Dolayısıyla Cumhuriyete, Osmanlı'dan taşınan önemli kurumlarından bir tanesi. O günden bugüne çizgisini, hikayesini hep doğru olarak belirlemiş ve durduğu yer hep halkın, doğruluğun, bilimin, ülkenin, devletin yanı olmuş. Dolayısıyla onun dışında her şeyi apaçık, dosdoğru söylemiş. Onun için de bu arşivler, bugün gezeceğimiz seçkiler çok daha önemli. Bunu düşünen, bu projeyi ortaya koyanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel seçkilerle, sergiyle bizleri buluşturan başta Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere Yeni Asır ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel serginin burada yapılmasına ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Odası Başkanı ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyona katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
"BU ARŞİVLER KENTİN TARİHSEL SÜREKLİLİĞİN VAZGEÇİLMEZ TANIKLARI"
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kentin yazılı hafızası olma özelliğini taşıyan Yeni Asır'ın 130 yıldan bu yana İzmir'in yaşadıklarına şahitlik ettiğini bu nedenle oda olarak bu güzel sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Gazete arşivlerinin bir kentin yalnızca geçmişini değil, toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümünü de kayıt altına alan en güçlü bellek alanları olma özelliğini taşını vurgulayan Özgener, "İzmir gibi yüzyıllar boyunca ticaretin, çok kültürlü yaşamın ve düşünsel üretimin merkezi olmuş bir kent için bu arşivler tarihsel sürekliliğin vazgeçilmez tanıkları. İzmir'in liman kenti kimliğinden sanayi ve ticaret üssüne dönüşümüne, toplumsal hareketlerinden kültür sanat yaşamına kadar pek çok gelişme dönemin gazetelerinde günlük yaşamın içinden ayrıntılarla yer bulduğunu görüyoruz. Bu arşivler yalnızca büyük olayları değil, kentin nabzını tutan küçük ama çok anlamlı detayları da bugüne taşımakta. Dijitalleşme süreci ile birlikte gazete arşivlerinin korunması ve erişilebilirliğinin arttırılması İzmir'imizin ortak hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından da çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle de yıllar önce Selanik'te başlayan yolculuğuna İzmir'de devam eden, Osmanlı döneminden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar pek çok önemli süreci sayfalarına yansıtan Yeni Asır Gazetesi'nin 130 yıllık kent hikayesi sergisine odamız işbirliği ile sizlerle buluşturmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu güzel serginin hazırlanmasında çok büyük emeği geçen Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, çok kıymetli dostumuz Ercan Demir başta olmak üzere tüm Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarına, seçkinin tarihi persfektif ile ele alınmasında önemli katkılar sunan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Sevinç'e çok teşekkür ediyoruz. Her biri ayrı önem taşıyan gazete küpürlerinin tarihe ışık tutarak hepimize ilham vermesini temenni ediyorum" diye konuştu.
"YENİ ASIR HER ZAMAN GERÇEĞİ OLDUĞU GİBİ KAYDA GEÇİRDİ"
Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, bir gazetenin gerçek ömrünün gerçeğin peşinde yılmadan gösterdiği cesarette saklı olduğunun altını çizerek, "Bugün burada, Yeni Asır Gazetesi'nin 130 yılı aşan hafızasının satırları '130 yıllık Kent Hikayesi' adlı bu çok özel sergide, biz tam da bu tarihsel mirasla buluşmanın gururunu yaşıyoruz. 1895 yılında Selanik'te başlayan bu basın yolculuğu sadece bir gazetenin değil, bir ülkenin hafızasında yolculuktur. Yeni Asır bu yolculuğunda savaşlara, göçlere, sevinçlere, acılara ve dönüşümlere tanıklık etmiştir ve her zaman gerçeği olduğu gibi kayda geçirdi. Çünkü gazetecilik hâlâ kalemle değil, kalple yapılan bir iştir. Bu sergide göreceğiniz her sayfa, her fotoğraf yalnızca geçmişin bir belgesi değil, zamana karşı verilmiş bir sözün kanıtıdır. Yeni Asır için gazetecilik sadece bir meslek değil, tarihe karşı taşınan bir sorumluluktur. Ve biz bu sorumluluğu ilk günkü gibi inanç, cesaret ve heyecanla taşımaya devam ediyoruz. Bu sergi bir gazetenin arşivinden çok daha fazlasıdır. Bu sergi bir ülkenin öğrenme, direnme ve yeniden doğma hikâyesidir. 131 yıl sonra hala merak eden, hala soran ve hâlâ sorgulamaktan korkmayan bir gazete olarak, biz bu hikâyeyi yazmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından davetliler Yeni Asır Gazetesi'nin farklı dönemlerine ait belge, fotoğraf ve yayınlarının bulunduğu sergiyi gezdi.
Sergi 10 Ocak'a kadar sürecek.