Yeni Bozkurt’ta güvenli hayat

Kastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi. Sel felaketinin ardından yaraların hızla sarılmaya başlandığı ilçeye, TOKİ tarafından iş yerleri ve konutlar yapıldı, selin tekrarlanmaması için Ezine Çayı'nda çalışma yürütüldü. Selin yok ettiği yeşil alanlar tekrar eski görüntüsüne kavuştu, ilçenin sosyal alanları genişletildi. Belediye tarafından taziye evi, çocuk parkları, kafe, düğün salonu, Millet Bahçesi yapılırken, Türk Eczacıları Birliği de ilçeye iki katlı ve yüz kişi kapasiteli kütüphane inşa etti. İlçede devlet hastanesinin yapımında son aşamaya gelinirken, bir otelin yapımı da sürüyor.Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, selin ardından büyük bir birliktelik örneği sergilendiğini anlatarak "Dünyada görünmeyen bir dayanışmanın örneğini Bozkurt'ta yaşadık. Bizim ülkemizin en güzel ve en asil taraflarından biri de budur. O günden itibaren hızlı bir şekilde sel felaketinin kalıntıları ilçemizden taşındı. Peşinden hem altyapı hem üstyapı yatırımları başladı" dedi.Alt ve üst yapı ile sanayinin, eğitim kurumlarının, spor tesislerinin yenilendiğini ifade eden Yanık, ilçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğalgaza da kavuştuğunu belirtti. DSİ'nin Ezine Çayı'nda yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlatan Yanık, sel felaketinin tekrarlanmaması için tüm önlemlerin alındığını vurguladı. TOKİ tarafından ilçeye 651 konut ile 125 iş yerinin yapıldığını dile getiren Yanık, "İnsanlar normal hayatlarına döndü, mutlu bir şekilde yaşıyor" diye konuştu.Bir yıl önce açılan Türk Eczacıları Birliği Kütüphanesi'nde ders çalışan Arda Yasin Tilki "Sel büyük felaketti. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çalışmak için buraya kütüphaneye geliyorum. Çok güzel bir ortam yaratıldı burada. Çok güzel ve rahat bir şekilde çalışabiliyorum" görüşünü dile getirdi.Yaşadıkları acıyı unutamadıklarını söyleyen Burçak Boğa ise "İlk andan itibaren bizi yalnız bırakmadı tüm Türkiye. Devlet büyükleri de yalnız bırakmadılar. Tüm güçleriyle birlikte yanımızdaydılar" ifadelerini kullandı.