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Giriş Tarihi: 7.3.2023 05:06

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı

Gemi geçişinin tamamlanmasının ardından Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı

AA
Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı

Gemi geçişi için trafiğe kapatılan Galata Köprüsü'nün baskül ayakları açıldı. Unkapanı Köprüsü dubaları deniz geçişi için çekilirken, Taksim-Yenikapı Metrosu Haliç Geçiş Köprüsü de deniz trafiği için açık hale getirildi.

Gemi geçişinin tamamlanmasının ardından Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

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Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı
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