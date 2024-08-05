Yeni işitme cihazıyla sınıf birincisi oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan tarım işçisi Uygur ailesinin ikinci çocukları olan Ecrin (7), doğuştan duyma engelli. Ecrin'e 3 yaşındayken işitme cihazı takıldı. Cihaz sayesinde duymaya başlayan Ecrin'in hayatı, 6 Şubat depremlerinde cihazının kaybolmasıyla alt üst oldu. Yeni cihaz almak için başvuran aile 85 bin lira bedeli duyunca çevresinden destek istedi. Konunun Ak Partili Şahinbey Belediyesi Sosyal Destek Birimine bildirilmesi üzerine aileyle görüşen belediye görevlileri, cihaz arayışına girişti. Bu sırada deprem nedeniyle bölgede yaşanan sorunların farkında olan bir firmanın yetkilileri Ecrin'e uyan cihazı 85 bin lira yerine 16 bin liraya sağlayabileceklerini söyledi. Cihaz, belediye bütçesinden satın alınarak Ecrin'in kulağına takıldı. 3 çocuk annesi Filiz Uygur, "Ecrin eskiden konuşamadığı için çok sinirliydi, bu cihazla birlikte konuşmaya da başladı. Evimizin yakınındaki Latife Özmimar İlkokuluna kaydettik ve Ecrin kısa sürede okuma ve yazmayı söktü. Bu yıl da sınıfı birincilikle bitirdi. Ben çocuklarımı ama en çok da Ecrin'i okutmak istiyorum. Çünkü onun geleceği ancak okumakta. Eski cihaz çok masraflıydı. 3 günde bir 85 liraya pil alıyordum. Allah yardımcı olan herkesten razı olsun" diye konuştu.Arkadaşlarıyla uyum içinde okula giden ve yaşadığı değişimle sakin ve uysal bir çocuk olan Ecrin ise kitaplarını çok sevdiğini söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kendisine hediye olarak gönderdiği kitap setini sürekli okuyan Ecrin, "Büyüyünce doktor olup anneme ve öğretmenine bakacağım" dedi.