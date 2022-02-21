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Giriş Tarihi: 22.2.2022

‘Yeni pandemi yolda ama dünya iyi hazırlanırsa bununla başa çıkar

‘Yeni pandemi yolda ama dünya iyi hazırlanırsa bununla başa çıkar
2015'te yaptığı bir konuşmada insanlığa yönelik en büyük tehdidin bulaşıcı bir virüs olacağını söylediği için koronavirüs konusunda üretilen komplo teorilerinin öznesi olan Microsoft kurucusu Bil Gates yine çok tartışılacak sözler sarf etti. Bill Gates, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 'Yeni bir pandemi yolda. Bu koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacak. Eğer yatırım ve hazırlıklar şimdiden yapılırsa dünya bununla başa çıkabilir" dedi. DIŞ HABERLER

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‘Yeni pandemi yolda ama dünya iyi hazırlanırsa bununla başa çıkar
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