‘Yeni yılda da sahadayız’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'tan telekonferans ile Şırnak'a, Gabar Dağı Seyit Onbaşı Lokasyonu'na bağlandı. Personelin yeni yılını kutlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki çalışmaların iftihar vesilesi olduğuna dikkat çekti. Bakan Bayraktar, "Değerli mesai arkadaşlarım, Filyos'tan, Zonguldak'tan hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir yıl, yeni yıl akşamında daha sahadayız. Sizler farklı yerlerde, Türkiye'nin her yerinde ülkemizin enerji güvenliği için, enerji bağımsızlığı için yürüttüğümüz projeler kapsamında farklı lokasyonlardasınız. Biz de Filyos'tayız. Bugün akşamdan beri burada çok önemli toplantılar yaptık. Buradaki işçi kardeşlerimizle, mühendis kardeşlerimizle birlikte olduk. Gabar, Terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli bir örneği. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge ile birlikte inşallah Gabar gibi nice önemli projeleri, milli projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.