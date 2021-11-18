Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı



İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da çalışmalarına başlanılmıştı. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak ve böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.