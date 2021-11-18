Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:10
03:42
5 kişinin öldüğü servis kazasına ilişkin lise müdürü açığa alındı | Video 18.11.2021 | 14:21
03:48
05:18
Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye son 350 metre | Video 18.11.2021 | 14:02
01:11
Yankesici kamera görüntülerinden kendini ele verdi | Video 18.11.2021 | 14:08
01:17
Niğde'de kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler | Video 18.11.2021 | 13:55
05:50
01:54
Van Gölü dip çamurundan arındırılmaya devam ediyor 18.11.2021 | 13:29
02:12
Bursa'da 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi 18.11.2021 | 13:26
03:55
01:07
Ağacın ikiye bölündüğü feci kaza kamerada | Video 18.11.2021 | 13:03
04:28
Bursalı genç kız burnu ile yazdığı kitabı, okurları için imzaladı | Video 18.11.2021 | 12:30
01:52
Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 18.11.2021 | 12:35
01:02
Gaziantep’te 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi 18.11.2021 | 11:57
03:00
Ağrı’da yağmurdan kaçmaya çalışan domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 18.11.2021 | 12:24
02:33
AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakalandı | Video 18.11.2021 | 12:24
00:53
00:49
Aranan hükümlülere şafak operasyonu | Video 18.11.2021 | 11:53
05:28
Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde ışığı görmeye 350 metre kaldı.
Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 97 oranında kazı çalışması tamamlanırken, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşıldı. 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 97 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiği, ışığın görünmesine ise her iki tünelde 350 metre kaldığı bildirdi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy Köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki tünel, bittiğinde hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak hem de Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde yer alacak.
İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da çalışmalarına başlanılmıştı. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak ve böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.