Yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavileri yapay zekâyla yapılacak

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün bir yıl önce başlattığı dünyaya örnek olacak projeyle, yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavileri yapay zekayla belirlenecek. İstanbul genelindeki bütün hastanelerde uygulanan yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavilerini belirleyen ve yönlendiren yapay zeka destekli bir yazılım geliştirildi. Projeyle hastalıklarda tarama, teşhis ve tedavi süreçleri artık yapay zekayla takip edilecek. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul Kalkınma Ajansımız ve İstanbul Valiliğimiz uhdesinde yeni geliştirilen projeyle beraber birinci, ikinci, üçüncü basamaktaki sağlık hizmetinin tarama, teşhis ve tedavi süreçlerini biz artık bir yapay zekayla takip edeceğiz.

Bu sadece İstanbul'a özel bir proje. Bunun önemi, bir çocuğun taraması yapıldığında, risk tespit edildiğinde gitmesi gereken hastaneyi, evine en yakın, en hızlı ulaşabileceği, tedavi en uygun olan ikinci ve üçüncü basamaktaki hizmetini biz otomatize bir şekilde, yapay zekayı kullanarak, sağlık koçlarımızın yardımıyla kişiyi tedavisine ulaştıracağız." diye konuştu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Strateji Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Dr. Kemal Kural ise her yıl doğan 150 bin çocuğun sisteme ekleneceğini, ortaya çıkacak veri tabanı dünyada eşsiz bir seri olacağını ifade etti.