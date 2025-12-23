"Yenidoğan çetesi" davasında flaş: Duruşma yarına ertelendi

Tutuklu sanık Şeyhmus Çelik ise kamuyu zarara uğratmadığını, suç örgütü üyesi olmadığını belirterek, e-imzalı kaşesini acil gelen hastalar için hastanede bıraktığını dile getirdi.

Doktor sanık Hilda Keykubad da gün içinde serviste veya yenidoğanda yatan hastaların durumuyla ilgili hasta yakınına bilgi verdiğini ve hastaların tedavileriyle tek tek ilgilendiğini anlattı.

"HASTANEDEN 20 BİN LİRA ALMAMIN SEBEBİ..."

İşinden ve çocuğundan başka bir hayat yaşamadığını belirten Keykubad, şunları kaydetti:

"10 yıldan beri hastanede canla başla çalışırım. Ben hayatımı hastalarıma ve çocuğuma adadım. Çok yoğun çalıştığım için evimi çocuğumu ihmal ettim ama hatalarımı asla ihmal etmedim, etmem de. Bunlardan hiçbir zaman şikayet etmedim. Yapım gereği asosyal bir insanım. Hayatım boyunca ne adliye ne karakol gördüm. Şimdi bebek ölümünün ihmaliyle yargılanıyorum ve çok canım yanıyor.