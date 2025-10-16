Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme: Sahte kimlikle yakalanan Ali Dirik hakkında istenen ceza belli oldu!

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM"

Duruşmada savcı mütaalasına karşı savunma yapan Dirik, "23 yıllık hekimim linç edilme korkusuyla hareket ettim. Suç işleyecek bir kastım yoktu." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti dosyadaki deliller ve bilirkişi raporlarını da dikkate alarak Dirik'in 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Dirik, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.