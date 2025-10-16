Haberler Yaşam Haberleri Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme: Sahte kimlikle yakalanan Ali Dirik hakkında istenen ceza belli oldu!
İstanbul'da Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve üzerinde sahte kimlikle yakalanan Ali Dirik, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında üzerindeki sahte kimlikle yakalanan Güney Hastanesi mesul müdürü Doktor Ali Dirik, bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Dirik, SEGBİS yöntemiyle bağlandı.

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM"

Duruşmada savcı mütaalasına karşı savunma yapan Dirik, "23 yıllık hekimim linç edilme korkusuyla hareket ettim. Suç işleyecek bir kastım yoktu." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti dosyadaki deliller ve bilirkişi raporlarını da dikkate alarak Dirik'in 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Dirik, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

