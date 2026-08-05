Yer Adana! Günlerdir haber alınamadı: Engelli bireyin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

MAHALLELİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Termal dron desteğiyle mahalle çevresi, dere yatakları, ormanlık alanlar ve kırsal bölgeler didik didik aranırken, mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor. Gece boyunca termal dronla sürdürülen aramalarda herhangi bir ize rastlanamazken, ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör