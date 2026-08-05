Yer Adana! Günlerdir haber alınamadı: Engelli bireyin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde yaşayan işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu'dan (52) 3 Ağustos'tan bu yana haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.
KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mahallede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Okuducu'nun tek başına yürüdüğü ve yanından motosikletli iki gencin geçtiği, daha sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
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MAHALLELİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
Termal dron desteğiyle mahalle çevresi, dere yatakları, ormanlık alanlar ve kırsal bölgeler didik didik aranırken, mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor. Gece boyunca termal dronla sürdürülen aramalarda herhangi bir ize rastlanamazken, ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.