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Giriş Tarihi: 5.08.2026 10:36

Yer Adana! Günlerdir haber alınamadı: Engelli bireyin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan işitme ve zihinsel engelli 52 yaşındaki Uğur Okuducu'dan günlerdir hiç haber alınamadı. Engelli bireyin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ekipler, görüntülerin ardından arama çalışmalarını şahsın yürüdüğü güzergahta yoğunlaştırdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yer Adana! Günlerdir haber alınamadı: Engelli bireyin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı!
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Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde yaşayan işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu'dan (52) 3 Ağustos'tan bu yana haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mahallede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Okuducu'nun tek başına yürüdüğü ve yanından motosikletli iki gencin geçtiği, daha sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Adana'da kaybolan işitme ve zihinsel engelli adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video


ARAMA ÇALIŞMALARI SON GÖRÜLDÜĞÜ NOKTADA YOĞUNLAŞTI

AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve YESEVİ Arama Kurtarma (YAK) ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde Okuducu'nun en son görüldüğü güzergahta çalışma başlattı.

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MAHALLELİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Termal dron desteğiyle mahalle çevresi, dere yatakları, ormanlık alanlar ve kırsal bölgeler didik didik aranırken, mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor. Gece boyunca termal dronla sürdürülen aramalarda herhangi bir ize rastlanamazken, ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #KOZAN

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Yer Adana! Günlerdir haber alınamadı: Engelli bireyin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı!
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